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وزير التعليم العالى: الوزارة يتبعها 45 معهدا مستواهم غير مرضٍ على الإطلاق

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وزير التعليم العالى: الوزارة يتبعها 45 معهدا مستواهم غير مرضٍ على الإطلاق وزير التعليم العالى: الوزارة يتبعها 45 معهدا مستواهم غير مرضٍ على الإطلاق
قال الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، أنه قدم لرئيس الوزراء، مشروعا لتطوير التعليم الفنى العالى وتطوير النظم التعليمية بالمعاهد الصناعية، موضحا أن الوزارة يتبعها 45 معهدا مستواهم غير مرض على الإطلاق، كما تتبعها معاهد فنية تجارية عالية، جار التفكير فى تحويلها إلى "كليات مجتمع".

وأوضح وزير التعليم العالى فى حواره مع الإعلامى أسامة كمال، ببرنامج "القاهرة 360"، المذاع على شاشة قناة "القاهرة والناس"، أن الوزارة تحاول تطبيق نظام إقراض الطلاب عن طريق النظم البنكية ويقوم بالسداد بعد التخرج والعمل.

وتابع: "نحاول ربط المستشفيات الجامعية بعضها إليكترونيا، وانتهينا من صياغة أكثر من 70% من قانون التعليم".

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