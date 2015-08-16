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وزير التعليم العالى: طلاب الجامعة العمالية أقروا أنهم لم يتعلموا بها شيئا

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وزير التعليم العالى: طلاب الجامعة العمالية أقروا أنهم لم يتعلموا بها شيئا وزير التعليم العالى: طلاب الجامعة العمالية أقروا أنهم لم يتعلموا بها شيئا
أكد الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، على ضرورة تصحيح مسار الجامعة العمالية، حتى يكون بها تعليم حقيقى، قائلا "الجامعات العمالية نشأت فى ستينيات القرن الماضى لنشر التعليم العمالى، وطلابها أقروا لى أنهم لم يتعلموا فيها شيئا، ونريد تصحيح مسارها حتى يكون بها تعليم حقيقى".

وأوضح وزير التعليم العالى فى حواره مع الإعلامى أسامة كمال، ببرنامج "القاهرة 360"، المذاع على شاشة قناة "القاهرة والناس"، أنه سيكون هناك تطوير للتعليم العالى بمصر بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، بهدف تقيم الجامعات المصرية تقيم جاد، من خلال إرسال لجان لكل المعاهد الحكومية والخاصة لتقييم العمل بها ومن ثم إغلاق غير العاملة بها.

كما شدد على ضرورة وضع مسار جيد للتعليم العالى الفنى لإفراز خريجين ذوى مهارات عالية، موضحا أن قانون تنظيم الجامعات الحالى ليس لديه عقاب ضد المدرس الذى يعطى دروسا خصوصية غير العزل.

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مصر 365