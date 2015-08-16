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غدًا.. بدء تنسيق الدبلومات الفنية نظام "3 و5 سنوات" بحد أدنى 60%

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غدًا.. بدء تنسيق الدبلومات الفنية نظام "3 و5 سنوات" بحد أدنى 60% غدًا.. بدء تنسيق الدبلومات الفنية نظام "3 و5 سنوات" بحد أدنى 60%
أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، بوزارة التعليم العالى، فتح تسجيل الرغبات لطلاب دبلوم المدارس الفنية نظام "3-5" سنوات، اعتبارًا من غدٍ الاثنين، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس، والحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين بنسبة 60% فأكثر.

وجاء الحد الأدنى لدبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها بنسبة 60% فأكثر، حسب بيان إعلامى للوزارة أمس، لدبلوم المدارس الثانوية "التجارية – الصناعية – الزراعية" ونظائرها، جاء الحد الأدنى 60% فأكثر، ودبلوم المدارس الثانوية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالى ونظائرها بنسبة 60% فأكثر.

وهى :


>1- دبلوم المعاهد الفنية التجارية والمدارس التجارية المتقدمة نظام الخمس سنوات ونظائرها 60% فأكثر
>2- دبلوم المعاهد الفنية الصناعية وترميم الآثار والمدارس الصناعية المتقدمة نظام الخمس سنوات ونظائرها
>3- دبلوم السالزيان والدون بوسكو
>4- دبلوم المجمع التكنولوجى المتكامل، مركز التكنولوجيا المتميز، فنى صناعى للصناعات المتطورة
>5- دبلوم المعهد الفنى للخدمة الاجتماعية بقنا
>6- دبلوم المدارس الزراعية نظام الخمس سنوات

وأوضح البيان، أنه على الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام(5 سنوات)، الالتزام بقواعد وشروط القبول الصادرة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات، والموضحة بدليل الطالب على الموقع.

وأشار إلى أنه سيتم إصدار بيان صحفى بفتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المعاهد المتوسطة الخاصة والمعاهد الفنية (للتمريض – صحى) شعبة فنيات تمريض، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية للشئون الفندقية نظام (3-5) سنوات لاحقًا.

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