أهالى قرى وعزب سمالوط بالمنيا يستغيثون من نقص مياه الرى والشرب

حالة من الاستياء والغضب تسيطر على أهالى عدد من قرى مركز سمالوط شمال المنيا، من بينها قرية الروبى وكوم الراهب بسبب عدم وصول مياه الرى إلى الأرض الزراعية.

وقال منتصر السعدى أمين شباب حزب حماة الوطن، إن قرية الروبى والعزب المجاورة مثل عزبة البصير وغيضان تعانى من نقص مياه الرى، مما أدى إلى تيبس المحاصيل الزراعية خلال موجة الحر، مضيفا أن المشكلة ليست قاصرة على مياه الرى فقط، إنما أيضا عدم وصول مياه الشرب إلى عزب البصير وغيضان وحسن إبراهيم إلا بعد الساعة الرابعة صباحا لمدة ساعتين، موضحا تقدمنا بالشكوى إلى رئيس مجلس المدينة الذى أخبرنا أن شركات المياه هى شركات خاصة ووعد بكتابة مذكرة ولكن لا حياة لمن تنادى.

وأضاف الحاج فوزى حمودة لـ"اليوم السابع"، قائلا:" بيوتنا خربت من عدم وجود مياه الرى، مشيرًا إلى أن السبب فى ذلك هو عدم وصول مياه الرى إلى ترعة منشية الدهب وهى الترعة الأم.

بينما أشار سالم جاب الله إلى أن المساحة التى تروى بمياه الترعة "نشفت وتيبست"، أما المساحة التى تروى من المياه الأرتوازية تنعم فى المياه.

وأضاف رفعت مرعى شيخ بلد، نحن نحاول التعامل مع الآبار الأرتوازية وهناك الكثير من أصحاب الآبار يستغلون الفرص ويقوم بالرى لنا بالساعة.

وطالب الأهالى المسئولين بالنظر إلى الفلاحين والفقراء من سكان العزب والنجوع التى تعانى من نقص المياه سواء مياه الرى أو مياه الشرب .