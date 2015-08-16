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محافظ السويس يتابع إصلاح محول كهرباء منطقة الورش القديمة بالأربعين

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محافظ السويس يتابع إصلاح محول كهرباء منطقة الورش القديمة بالأربعين محافظ السويس يتابع إصلاح محول كهرباء منطقة الورش القديمة بالأربعين
تابع اللواء العربى السروى محافظ السويس مساء أمس السبت أعمال الإصلاح التى تمت بمحول كهرباء منطقة الورش القديمة بمنطقة الأربعين، والذى يبلغ سعته 500 كيلو فولت، بعد أن تسبب إتلافه فى انقطاع الكهرباء عن منطقة الورش القديمة بطريق السويس الإسماعيلية لمدة يومين.

وقدم المحافظ الشكر للعاملين بشركة كهرباء الأربعين لجهودهم فى إصلاح الكابل الكهربائى ومحول الكهرباء المغذى للمنطقة حتى عاد التيار الكهربائى لمنطقة الورش، وطالبهم بمزيد من الجهد والعمل والاستجابة السريعة لأى شكوى من المواطنين.

وقام المحافظ بجولة فى المنطقة وتحدث مع أصحاب الورش والأهالى للتعرف على احتياجاتهم والمشاكل التى تواجههم، حيث أعطى تعليماته لجهاز النظافة بتكثيف العمل داخل منطقة الورش الميكانيكية ورفع التراكمات الموجودة بها وتوفير صناديق قمامة لخدمة الورش.

ورافق المحافظ فى الجولة منير كامل مدير عام المتابعة الميدانية، والمهندس مدحت عبد الجليل رئيس هندسة كهرباء الأربعين، وعزت قرنى مسئول الكهرباء والإنارة بحى الأربعين، وفريق العمل بأقسام الطوارئ والعمليات والصيانة بهندسة كهرباء الأربعين.

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مصر 365