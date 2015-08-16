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بالصور.. محافظ كفر الشيخ فى زيارة مفاجئة للمستشفى العام

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قام الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، بزيارة مفاجئة لمستشفى كفر الشيخ العام؛ لتفقد سير العمل داخل المستشفى، والتعرف على مشاكل المرضى وحالة النظافة العامة، والتأكد من تواجد الأطباء وطاقم التمريض بالأقسام وعيادات المستشفى، وفور وصوله للمستشفى زار المحافظ مرضى الكلى بوحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى العام؛ للاطمئنان على مستوى الرعاية الصحية المقدمة إليهم على الطبيعة خاصة تحليل الفيروسات والفحوصات الطبية.

والتقى المحافظ عددًا من المرضى واستمع لشكواهم ومطالبهم، التى كانت تدور حول تأخر قرارات العلاج على نفقة الدولة، وعجر فى عدد التمريض، وفصل التيار الكهربائى، ونوعية الكلمبات التى تتحكم فى غلق وفتح وصلات نقل الدم.

كما تفقد المحافظ حضانات الأطفال للاطمئنان على الرعاية الصحية المقدمة إليهم.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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