وزارة الحج تطلق حملة تعريفية بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل

دشنت وزارة الحج أمس الأول الحملة التعريفية بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل انفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة لتيسير أداء فريضة الحج وتجاوبًا مع تطلعات حجاج الداخل لتنظيم وتسهيل أداء شعيرتهم. وتهدف الحملة التعريفية بالمسار الإلكتروني عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى اطلاع الجميع على الفوائد الكبيرة التي يحققها تطبيقه وإيجاد حلول مناسبة تحافظ على مصالح الحجاج وأصحاب الشركات وتضمن جودة الخدمات من منطلق الحرص والمحافظة على حقوق الحجاج وأصحاب الشركات في إطار مسؤوليتها لتنظيم القطاع بالشكل الذي يحقق توجيهات الدولة المتمثلة في تمكين الحجاج من أداء الفريضة بكل يسر وسهولة. وبينت الوزارة أن التسجيل الإلكتروني يسهم في توفير الشفافية والوضوح في حِزم الخدمات والأسعار ويمكن الحاج من الحجز والدفع إلكترونياً مما يسهل وييسر الاستعدادات للحج كما يوفر البرنامج الإلكتروني مرجعية نظامية يتم الرجوع إليها في حالة اختلاف الطرفين على حزم الخدمات أو السعر أو العقد، والطريقة التقليدية المطبقة حالياً لا توفر هذه المزايا . وأكدت الوزارة استمرار جهودها الهادفة الي الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن،مشيرة إلى أن تطبيق آلية المسار الإلكتروني يحقق تطلعات المواطنين والمقيمين في التمكن من الحج بأسعار مناسبة عبرالتوسع في استخدام التقنية الذي يضمن الوضوح والشفافية والرقابة الفعالة .

ودعت الوزارة الراغبين في الحج من مواطنين ومقيمين إلى الدخول على الرابط التوعوي بالمسار الالكتروني لحجاج الداخل

اضافة إلى اتباع خطوات الحجز في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل عبر هذا الرابط