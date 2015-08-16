«هدية المدينة» تعلن أسماء المرشحين للوظائف الموسمية

أعلنت إدارة مشروع هدية المدينة المنورة للزائرين والحجاج، عبر موقعها الإلكتروني، أسماء المرشحين للعمل الموسمي لحج هذا العام 1436ه لوظيفة تعبئة وتوزيع الوجبات، بعد أن تم إجراء المقابلات الشخصية.

وأوضح المدير التنفيذي للمشروع فايز بن طالب الأحمدي أن المشروع يهدف إلى تجسيد الترابط والتواد والمحبة بين المسلمين وإكرام الحجاج وإدخال السرور عليهم عند الاستقبال والتوديع، لما له من أثر بالغ على النفوس، وإبراز دور المملكة في الاهتمام بشأن المسلمين والعمل على تقوية أواصر المحبة والألفة بينهم، فضلاً عن إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حثه على إطعام الناس، وإظهار الطاقات الخيرة من الشباب من أبناء الأسر المستفيدة من جمعية المستودع الخيري بتوظيفهم في هذا المشروع وإثبات قدرتهم على العطاء وإدارة الأعمال بكفاءة عالية.

ودعا الأحمدي المرشحين إلى مراجعة الإدارة يوم الجمعة القادم لتوقيع العقود مع إحضار صورة الهوية والشهادة الصحية والشهادة الدراسية.