العميد القريني مديراً لمرور القصيم

الرياض - أحمد الشمالي

بموافقة مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج صدر قرار مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المقبل بتعيين العميد ناصر بن حسن القريني مديراً لإدارة مرور منطقة القصيم. وأعرب العميد القريني عن شكره وتقدير لمدير الأمن ومدير الإدارة العامة للمرور على الثقة الغالية، مؤكداً حرصه على العمل بكل تفان وإخلاص لخدمة جهاز المرور في منطقة القصيم في ظل ما تجده المنطقة من دعم من الحكومة الرشيدة ومتابعة وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وكان العميد القريني قد تقلد العديد من المناصب في جهاز المرور في منطقة الرياض، آخرها رئيس شعبة الرخص في مرور منطقة الرياض.