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بحث استعدادات مؤسسات الطوافة لموسم الحج

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بحث استعدادات مؤسسات الطوافة لموسم الحج بحث استعدادات مؤسسات الطوافة لموسم الحج

    عقد مدير إدارة شؤون التطويف بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي محمد بن مفرج العميري اجتماعا مع مدير التوعية والتوجيه ومستشار وزير الحج الشيخ أحمد الحريبي، في إطار التعاون والتنسيق القائم بين الرئاسة.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة استعدادات مؤسسات الطوافة الأهلية للموسم، والتأكيد على بذل المزيد لتقديم الخدمة بالشكل المطلوب، وحث مطوفي المؤسسات على الحرص على النزول مع حجاجهم والاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه مهنة التطويف وإعادتها إلى مسارها الصحيح، وتفعيل العمل من خلال المواقع الميدانية لخدمة التطويف المركزي داخل المسجد الحرام.

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