مستجدات الأمراض المتوطنة بالباحة على طاولة لقاء جمعية طب الأسرة والمجتمع

‏‫نظم مكتب الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع بالباحة لقاءً علمياً بعنوان: (مستجدات الأمراض المتوطنة بالباحة)، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 25-26 /10 /1436 بقاعة الشؤون الأكاديمية بمستشفى الملك فهد بالباحة.

وأوضح مساعد المدير العام للصحة العامة والمشرف على مكتب الجمعية بالباحة د. محمد بن سعد الحريتي بأن هذا اللقاء شارك فيه مجموعة من الاستشاريين والأخصائيين، وتناولوا سبل الوقاية من أمراض البلهارسيا والملاريا واللشمانيا والحمى المالطية والدرن، وكيفية مكافحتها، وأهم طرق العلاج، مضيفاً بأن هذا اللقاء يمثل إضافة علمية مفيدة للمشاركين والحضور، وينعكس إيجاباً على كفاءة الكوادر الصحية وجودة أدائها لخدمة صحة المواطن.‏‫