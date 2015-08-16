إتلاف 143 كلغم من اللحوم الفاسدة في الدمام

نفذت إدارة صحة البيئة بأمانة المنطقة الشرقية جولات ميدانية للمختصين بالإدارة لتقييم أوضاع المنشآت الغذائية في إطار تكثيف وإحكام الرقابة الصحية على اللحوم، وأتلفت خلالها 143 كلغم من اللحوم المبردة منتهية الصلاحية بالدمام.

وقال د. عبدالرحمن الشهيل مدير عام إدارة صحة البيئة بالأمانة إنه تم إتلاف 143 كلغم من اللحوم المبردة في أحد الملاحم بحي العدامة الشمالية بوسط الدمام، حيث تبين أن اللحوم المعروضة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما رصد ألواح التقطيع المستخدمة غير صالحة للاستعمال مما يزيد من خطورة التسممات الغذائية.

وأكد على ضرورة التشديد في تطبيق الأنظمة على المنشآت المخالفة حتى لا يتم تكرار مثل هذه المخالفات الجسيمة، والتأكيد على وصول الغذاء من المصدر إلى المائدة بأمان بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أن الأمانة متمثلة بوكالة الخدمات مستمرة في تصحيح أوضاع المنشآت بجهود متواصلة من المراقبين الصحيين.

ودعا د. الشهيل المواطنين والمقيمين في حال رصد أي ملاحظة التقدم بالإبلاغ على رقم الطوارئ (940)، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر "واتس اب" الأمانة على الرقم (0530245555).