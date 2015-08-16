جامعة سطام تدشن نظام «نحن في خدمتكم»

برعاية مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج د. عبد الرحمن العاصمي دشنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين نظام "نحن في خدمتكم" الإلكتروني.

وتهدف الخدمة إلى مساعدة أعضاء هيئة التدريس والموظفين في إنجاز جميع أعمالهم لدى الدوائر الحكومية مثل (وزارة الصحة - الاستقدام - الجوازات - المرور - مكتب العمل - الأحوال المدنية)، من خلال فريق عمل متميز يقوم بذلك، ويمكن لجميع منسوبي الجامعة طلب الاستفادة من الخدمة إلكترونياً عبر بوابة الجامعة.

من جهة ثانية، كرمت الجامعة الموظفين الحائزين على جائزة الموظف المتميز بنسختها الرابعة للعام الجامعي 1435/1436 ه، وهم: محمد بن إبراهيم الدوسري من إدارة تنمية الموارد البشري، وثروي بن ودي العنزي من إدارة علاقات شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين د. مشرف الزهراني أن الهدف من الجائزة هو خلق بيئة عمل تشجع الموظفين على تطوير أدائهم ومهاراتهم مما يساعد على تجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأكد أن ذلك يأتي كذلك في إطار سعي العمادة لإكمال مسيرة التحسين والتطوير المستمرة، مضيفاً بأن العمادة حريصة على استمرار الجائزة من خلال معايير موثقة ومتفق عليها، حيث يتم تحديد فترات لتقييم أداء الموظفين بناءً على تلك المعايير، بعدها تم الإعلان عن أسماء الموظفين المتميزين.