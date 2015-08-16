ضبط 4 قطع سلاح فى حملة أمنية بقنا

تمكنت حملة أمنية بمركز دشنا، التابع لمحافظة قنا، من ضبط أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص.

تلقت مديرية أمن قنا إخطارا يفيد قيام قوة أمنية بمركز شرطة دشنا، بشن حملة لضبط الأسلحة غير المرخصة، والتى أسفرت عن ضبط كل من حسين ه ع 27 سنة عاطل من السمطا متهم فى قضية أحراز سلاح وبحوزته بندقية آلية و4 خزن و85 طلقا ناريا وأحمد م ا 55 سنه عامل، وبحوزته بندقية آلية و 8 طلقات وإسلام ح ا 17 سنة طالب من قرية أبو مناع بحرى بحوزته فرد خرطوش و4 طلقات ومحمد ا ا 52 سنة مزارع من قرية السمطا وبحوزته بندقية خرطوش، تم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.