ضبط 4 قطع سلاح فى حملة أمنية بقنا

تمكنت حملة أمنية بمركز دشنا، التابع لمحافظة قنا، من ضبط أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقت مديرية أمن قنا إخطارا يفيد قيام قوة أمنية بمركز شرطة دشنا، بشن حملة لضبط الأسلحة غير المرخصة، والتى أسفرت عن ضبط كل من حسين ه ع 27 سنة عاطل من السمطا متهم فى قضية أحراز سلاح وبحوزته بندقية آلية و4 خزن و85 طلقا ناريا وأحمد م ا 55 سنه عامل، وبحوزته بندقية آلية و 8 طلقات وإسلام ح ا 17 سنة طالب من قرية أبو مناع بحرى بحوزته فرد خرطوش و4 طلقات ومحمد ا ا 52 سنة مزارع من قرية السمطا وبحوزته بندقية خرطوش، تم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.