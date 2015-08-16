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حبس سائق "توك توك" قتل زميله بعد طعنه بسكينة نافذة فى صدره بأكتوبر

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حبس سائق "توك توك" قتل زميله بعد طعنه بسكينة نافذة فى صدره بأكتوبر حبس سائق "توك توك" قتل زميله بعد طعنه بسكينة نافذة فى صدره بأكتوبر
أمرت نيابة ثان أكتوبر بدفن وتشريح جثة أحمد زرزور 19 سنة ويعمل سائق توك، والذى لقى مصرعه على يد سائق آخر يدعى "إسلام.ع"، إثر مشاجرة نشبت بينهما بدائرة قسم ثان أكتوبر، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلب تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

بداية الواقعة كانت حينما لقى سائق "توك توك" يدعى "أحمد.ز" مصرعه، إثر تلقيه طعنة نافذة بالصدر من سكين سددها إليه سائق آخر، يدعى "إسلام.ع"، وذلك إثر خلاف نشب بينهم أمام جراج سيارات بمنطقة مساكن عثمان بمنطقة السادس من أكتوبر.

وتلقى قسم ثانى أكتوبر تلقى إخطارًا من المستشفى العام بوصول جثة شاب فى العشرين من عمره مصابًا بطعنة نافذة فى الصدر، إثر خلاف نشب بينه وبين سائق آخر، وعلى الفور انتقلت النيابة إلى المستشفى لمناظرة الجثة، وإجراء التحقيقات اللازمة حول الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بعد تكثيف التحريات اللازمة، وتبين من التحقيقات الأولية أن مشاجرة نشبت بين المجنى عليه والمتهم إثر خلاف بينهما.

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مصر 365