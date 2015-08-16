أخبار عاجلة

«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية -
ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر -
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا -
عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة 7 فى مشاجرة بـ"الشوم" بين عائلتين بعزبة ماركو ببنى سويف

Google+ Print
إصابة 7 فى مشاجرة بـ"الشوم" بين عائلتين بعزبة ماركو ببنى سويف إصابة 7 فى مشاجرة بـ"الشوم" بين عائلتين بعزبة ماركو ببنى سويف
أصيب 7 أشخاص مساء اليوم السبت، فى مشاجرة بين عائلتين بعزبة ماركو التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن بنى سويف إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتى عبد الفضيل وأبو النور بعزبة ماركو التابعة لدائرة المركز بالطوب والحجارة والشوم، بسبب مشاجرة نشبت بين شباب العائلتين، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص من بينهم حالة خطيرة تم تحويلها لمستشفى بنى سويف العام.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وفرض الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا حول منازل العائلتين منعا لتجدد الاشتباكات مرة أخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365