إصابة 7 فى مشاجرة بـ"الشوم" بين عائلتين بعزبة ماركو ببنى سويف

أصيب 7 أشخاص مساء اليوم السبت، فى مشاجرة بين عائلتين بعزبة ماركو التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن بنى سويف إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتى عبد الفضيل وأبو النور بعزبة ماركو التابعة لدائرة المركز بالطوب والحجارة والشوم، بسبب مشاجرة نشبت بين شباب العائلتين، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص من بينهم حالة خطيرة تم تحويلها لمستشفى بنى سويف العام.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وفرض الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا حول منازل العائلتين منعا لتجدد الاشتباكات مرة أخرى.