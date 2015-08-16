أمن القاهرة يضبط عاطلين بحوزتهما 4 كيلو بانجو وهيروين قبل ترويجها

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة مكافحة جرائم المخدرات القبض على عاطلين بحوزتهما 4 كيلو بانجو وهيروين قبل ترويجها على المتعاطين، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لضباط إدارة مكافحة المخدرات تفيد بقيام "محمد.م.م" 36 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم شرطة حلوان، والمحكوم عليه فى القضية رقم 4601 لسنة 2013 م حلوان سلاح أبيض والمقضى فيها بالحبس 6 أشهر بجلسة 8/9/2013م بالاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذه من منطقة سكنه مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجرائات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 4,500 كيلو جرام ومبلغ مالى 1015 جنيها، وبمناقشته اعترف بحيازته للمواد المخدر بقصد الاتجار.

كما تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات، من ضبط "شعبان.ج.و" 44 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة حلوان والسابق اتهامه فى القضية رقم 6003 لسنة 2012م 15 مايو مخدرات بحوزته كمية من الهيروين وزنت 300 جرام ومبلغ مالى 1500 جنيه أثناء تواجده بمنطقة سكنه بمناقشته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار.

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.