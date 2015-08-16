إصابة أمين شرطة بعدما أطلق إرهابيون النيران عليه بالفيوم

أصيب أمين شرطة بطلقات متعددة فى جسده بعدما استهدفه إرهابيون أثناء ذهابه إلى عمله، وأطلقوا عليه وابلا من الأعيرة النارية تم نقله إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان مستشفى الفيوم العام استقبل أمين شرطة يدعى على محمد عبد الوهاب 45 سنة مصاب بطلقات نارية متفرقة فى جسده، وتبين أنه يعمل بمديرية أمن بنى سويف ولكنه يقيم بمركز إبشواى بمحافظة الفيوم وأثناء ذهابه إلى عمله استهدفه إرهابيون مسلحون عند قرية وليدة وأطلقوا عليه وابلا من الأعيرة النارية، مما تسبب فى إصابته بـ6 طلقات فى أماكن متفرقة فى جسده، وتم إجراء عملية جراحية له تم خلالها استئصال جزء من الأمعاء واحتجز بالعناية المركزة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.