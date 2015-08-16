إصابة شخصين بطلقات نارية فى مشاجرة على مطب صناعى بقنا

أصيب شخصان بطلقات نارية على خلفية مشاجرة بسبب مطب صناعى بمحافظة قنا.

تلقت مديرية أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة كل من "إسلام أيمن عبد الحميد 17 سنة" طالب مصاب بطلق نارى فى الفخذ وتم نقله لمستشفى أسيوط و"إسماعيل شحاتة" مصاب بطلق نارى وتم نقله لمستشفى دشنا.

اتهم المصاب الأول كلا من "غانم س غ 55 سنة عامل" وشقيقه "أحمد 45 سنة" و"ناصر ح د 35 سنة عامل"، لخلافهم على إنشاء مطب صناعى بقرية السمطا، بينما أكد الثانى حدوث إصابته أثناء محاولته فض المشاجرة، جار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات.