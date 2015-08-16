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بالفيديو كأس سويسرا - النني يسجل هدفا صاروخيا ويصنع آخر في فوز بازل برباعية

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بالفيديو كأس سويسرا - النني يسجل هدفا صاروخيا ويصنع آخر في فوز بازل برباعية بالفيديو كأس سويسرا - النني يسجل هدفا صاروخيا ويصنع آخر في فوز بازل برباعية

تأهل بازل إلى دور الـ32 في كأس سويسرا بعدما تغلب بأربعة أهداف دون رد على حساب ميارين في المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت.

وحل بازل ضيفا على ميارين لملاقاته في إطار الدور التمهيدي في كأس سويسرا حيث يرغب الفريق في الفوز بالبطولة للمرة الأولى منذ عام 2012.

وكان بازل قد وصل لنهائي البطولة خلال آخر ثلاث مواسم ولكن خسر اللقب في نهاية المطاف.

وشهدت المباراة مشاركة محمد النني فيها منذ البداية حتى نهايتها، ونجح في تسجيل هدفا إثر تسديدة صاروخية، وصنع آخر في دقيقة واحدة فقط.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق أجيتي في الدقيقة 33، قبل أن يسجل النني الهدف الثاني بتسديدة قوية في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 59 نجح النني في صناعة الهدف الثالث لأجيتي، قبل أن يضيف ديلجادو الهدف الرابع في الدقيقة 61.

وكاد النني أن يسجل هدفا آخر من تسديدة قوية، لكن تصدى حارس ميارين لها وحولها إلى ركلة ركنية.

هذا بالإضافة لإنقاذه لمرمى فريقه من فرصة هدف محقق من ميارين بعد خطأ من خط دفاع فريقه.

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فيديو اليوم السابع

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