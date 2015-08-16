جارديان: بيدرو يفكر في عدم الانتقال لمانشستر يونايتد بسبب فان جال

يبدو وأن بيدرو رودريجيز لاعب برشلونة بدأ يفكر في عدم الانتقال إلى مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية بسبب طريقة تعامل لويس فان جال المدير الفني السيئة مع لاعبيه.

وأعرب بيدرو في وقت سابق عن رغبته في الحصول على فرصة للعب بشكل أكبر مع برشلونة خلال الموسم المقبل، وإلا فإنه يفضل الرحيل عن البلوجرانا.

وأبدى مانشستر يونايتد اهتمامه باللاعب في أكثر من مرة خاصة بعد رحيل آنخيل دي ماريا لينضم إلى باريس سان جيرمان.

وأفادت صحيفة "جارديان" الإنجليزية بأن بيدرو بدأ يفكر في عدم الموافقة على الانتقال ليونايتد بسبب تعامل فان جال بشكل سيئ مع اللاعبين الإسبان فيكتور فالديز وديفيد دي خيا.

وكان فان جال قد استبعد فالديز من قائمة يونايتد خلال الموسم الجاري مع حرمانه من التدرب مع الفريق بسبب عدم الانصياع لأوامره على حد قوله.

هذا بالإضافة إلى استبعاد دي خيا من قائمة الفريق في أول مباراتين بالدوري الإنجليزي بحجة عدم تركيزه بشكل جيد بسبب مفاوضات ريال مدريد معه لضمه.

وبسبب كل ما حدث أوضح تقرير الصحيفة الإنجليزية أن بيدرو أصبح متخوفا من فكرة الانتقال ليونايتد بسبب فان جال.