حظك اليوم: توقعات الأبراج الأحد 16 أغسطس 2015

1-حظك اليوم الحمل: 21/ 3- 20/ 4 يوم الأحد 16 أغسطس 2015
>مواليد برج الحمل ممكن أن يقدم اعتذاره فى أى وقت إذا ما أخطأ، وذلك بعد أن يهدأ ولكن فى ثورة غضبه لا يقدم الاعتذار أبدا، وممكن أن يقدم المبررات لهذا الانفعال والغضب وقت أن يقدم اعتذاره، وهو إنسان صادق وشديد الوضوح، غالبا ما يدخل فى الموضوع الذى يناقشه مباشرة لا يجيد اللف والمراوغة فى عرض أفكاره وموضوعاته.
2-حظك اليوم الثور21/ 4- 20/ 5 يوم الأحد 16 أغسطس 2015
>إذا اختار رجل برج الثور فتاته فأنه يختارها عن اقتناع وحب شديد، ويبدأ فى إظهار رومانسيته، وهذه الفتاة ستسعد مع هذا الرجل كثيرا، ولكن عليها أن تتحمل أسلوب هذا الرجل فقد يكون فظا لبعض الوقت، ومن أجل الاحتفاظ به دوما عليكِ أن تظهرى أنوثتك له فى كل وقت وتشعريه باهتمامك وحبك.
3- حظك اليوم الجوزاء 21/ 5- 20/ 6 يوم الأحد 16 أغسطس 2015
>رجل برج الجوزاء فى كثير من الأحيان يفتقر لإظهار مشاعر الحب والرومانسية ولن يستطيع التعبير عن حبه بالكلام المعسول والرومانسية ولكنه عملى جدا، فإذا كنت تبحثين عن الخيال والدفء فى الارتباط فهذا الرجل لا يناسب مشاعرك الدافئة المشاعر الجامدة والمتحجرة لهذا الرجل لا تتواءم إلا مع فتاة تحمل نفس مشاعره ولا تسعى إلى الامتلاك الذى يرفضه هذا الرجل.
4-حظك اليوم السرطان 21/ 6- 20/ 7 يوم الأحد 16 أغسطس 2015
>هذا الرجل متناقض فى أفعاله فبالرغم من حب رجل السرطان للمجاملة واللطف، إلا أنه يمكن أن ينقلب إلى الوجه الآخر فى لحظة بدون سبب ولا سابق تحذير مسبق، تلك التقلبات ليست نابعة من أساس فى تكوينه الشخصى ولكن بسبب تأثير القمر على برجه تماما كما تتأثر البحار به وتظهر المد والجزر.
5 - حظك اليوم "الأسد" 21/7- 20/8 يوم الأحد 16 أغسطس 2015
> مولود برج الأسد قد يبدو وديعا وحليما وهادئا، ولكن علينا إلا ننخدع بهذا الهدوء والحلم، وعلى من يتعامل معه إلا يتصرف باندفاع، لأن طبيعة هذا الرجل مملوءة بالغضب وينفجر فى أى وقت، هذا الرجل لا يحب بأى حال من الأحوال أن تسيطر عليه المرأة، وإن كانت السيدة التى يحبها ويعشقها، وإذا أردت المرأة هذا فيجب أن يكون باللطف والحب والسياسة.
6- حظك اليوم "العذراء" 21/8- 20/9 يوم الأحد 16 أغسطس 2015
>يحب مولود برج العذراء أن يعيش فى سلام، لا يحب الازعاج، وهو صادق يحافظ على مواعيده خصوصا فى مجال العمل، هو يبالغ فى ترتيبه للأشياء ومنظم وغير كسول فى مسألة النظافة ويتابع هذا داخل منزله، يعيبه عدم الرومانسية والخيال ويعيش دائما على أرض الواقع، يعيش الحياة بتفاصيلها بواقعية وعقل.
7- حظك اليوم الميزان 21/ 9- 20/ 10 يوم الأحد 16 أغسطس 2015
>حنان ورقة وعطف وبشاشة وجه رجل برج الميزان تجعله مثار إعجاب من كل السيدات والمحيطين به سوء فى مجال العمل أو الأهل والأقارب، فإذا ما أحببت رجلا بمواصفات برج الميزان فأنك ستعيشين داخل أحلامه، وتتحدثين بأسلوبه، خلاصة هذا أنك ستدورين فى فلك هذا الرجل.
8- حظك اليوم العقرب 21/ 9- 20/ 10 يوم الأحد 16 أغسطس 2015
>رجل برج العقرب يحب الحب ويعيش به وله فهو يساعده على النجاح فى جميع المجالات، ومواليد برج العقرب من السيدات والرجال يحبون الارتباط حتى فى سن صغيرة فهم يأنسون بالحب والأحباء، وأصحاب هذا البرج مخلصون إلى أبعد حد ومرتبطون بأسرهم ويسعون إلى الاستقرار.
9- حظك اليوم القوس 21/ 11- 20/12 يوم الأحد 16 أغسطس 2015
>رجال برج القوس يميزهم الصراحة والوضوح وحسن العشرة والمثالية وهى صفات يندر وجودها باقى صفات الرجال من الأبراج المختلفة، وقت أن يختار شريكة حياته يصبح واضحا وصريحا فى تعاملاته ووعوده معك، وإذا لم يختارك فإنه يعتز بك ولا يسبب لك الألم، فاغفرى له صراحته فهى أفضل مهما كان مقدار الألم الذى ينتج عنها.
10- حظك اليوم 21/12- 20/ 1 الجدى يوم الأحد 16 أغسطس 2015
>رجل برج الجدى يميزه الرومانسية والحب النقى والأحلام الجميلة الوردية، ولكن انعكاس كوكب زحل على برجه يجعله من الشخصيات الهادئة الرزينة فهو صاحب أخلاق حميدة وأسلوبه جاد وحازم وأحيانا يكون قاسيا إذا ما صادف أمور لا تعجبه.
11- حظك اليوم الدلو 21/1- 20/2 يوم الأحد 16 أغسطس 2015
>فهم هذا الرجل يتطلب أن تكون مستشرف الزمن وناظرا إلى المستقبل بعيون واضحة وبثقافة واسعة، فهو رجل سابق لزمانه، وينتمى صاحب برج الدلو إلى زمن الأحلام وتجده مهموما بمشاكل العالم الإنسانية فهو يعشق خدمة الغير ويقدر المحتاجين لها، وتتمثل زهرته الفلكية فى النرجس ويتأثر بكوكب أورانوس وهو إله الهواء.
12- حظك اليوم 21/2- 20/ 3 الحوت يوم الأحد 16 أغسطس 2015
>نسمة الهواء العليل تحرك مشاعر رجل برج الحوت ويستمد منها الحب والرومانسية التى يتصف بها، المرأة التى يحبها رجل برج الحوت تسعد كثيرا بصحبته والارتباط به فهو زوج مثالى.