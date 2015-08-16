أخبار عاجلة

«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية -
ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر -
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا -
عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"النور بالإسكندرية" يختتم الملتقى التثقيفى لتوعية الأعضاء بالانتخابات

Google+ Print
"النور بالإسكندرية" يختتم الملتقى التثقيفى لتوعية الأعضاء بالانتخابات "النور بالإسكندرية" يختتم الملتقى التثقيفى لتوعية الأعضاء بالانتخابات
اختتم حزب النور بالإسكندرية، اليوم، المتلقى التثقيفى لمناقشة القضايا العامة والتعديلات الدستورية قوانين الانتخابات ولتوعية الأعضاء سياسيا بالقضايا الهامة.

وحاضر فى الجلسة الختامية للملتقى التثقيفى أحمد الشريف، النائب البرلمانى السابق وعضو الهيئة العليا لحزب النور، وقال إن العمل فى خدمة المجتمع شرف وأمانة لا ينبغى أن يتقدم لها إلا من يرى فى نفسه أنه يتحمل الضغوط والإلحاح من طالبى الحاجات ولا يتأخر لحظة عن تأدية دوره قدر استطاعته فقط، بل عليه أن يبذل أقصى جهده لأن الأمر أمانة .

وأوضح الشريف أن المواطنين فى لمن يتفقد حوائجهم خاصة الفئات التى عانت من التهميش والظلم فى الفترات السابقة.

كما أشار إلى أهمية إدراك خطورة المرحلة التى تمر بها البلاد وإنها تحتاج إلى إنكار الذات ومعاونة من باستطاعته تقديم الخير، كذلك كَشْف المفسدين والمطالبة بمحاسبتهم مُلَخِصًّا ما تحتاجه البلاد مِن بذل الخير وغلق أبواب الشر ومحاربة الفاسدين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

وزير الخزانة الأمريكي: ندعم مصر في الإصلاح الاقتصادي

وزير الخزانة الأمريكي: ندعم مصر في الإصلاح الاقتصادي