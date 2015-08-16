"النور بالإسكندرية" يختتم الملتقى التثقيفى لتوعية الأعضاء بالانتخابات

اختتم حزب النور بالإسكندرية، اليوم، المتلقى التثقيفى لمناقشة القضايا العامة والتعديلات الدستورية قوانين الانتخابات ولتوعية الأعضاء سياسيا بالقضايا الهامة.

وحاضر فى الجلسة الختامية للملتقى التثقيفى أحمد الشريف، النائب البرلمانى السابق وعضو الهيئة العليا لحزب النور، وقال إن العمل فى خدمة المجتمع شرف وأمانة لا ينبغى أن يتقدم لها إلا من يرى فى نفسه أنه يتحمل الضغوط والإلحاح من طالبى الحاجات ولا يتأخر لحظة عن تأدية دوره قدر استطاعته فقط، بل عليه أن يبذل أقصى جهده لأن الأمر أمانة .

وأوضح الشريف أن المواطنين فى مصر لمن يتفقد حوائجهم خاصة الفئات التى عانت من التهميش والظلم فى الفترات السابقة.

كما أشار إلى أهمية إدراك خطورة المرحلة التى تمر بها البلاد وإنها تحتاج إلى إنكار الذات ومعاونة من باستطاعته تقديم الخير، كذلك كَشْف المفسدين والمطالبة بمحاسبتهم مُلَخِصًّا ما تحتاجه البلاد مِن بذل الخير وغلق أبواب الشر ومحاربة الفاسدين.