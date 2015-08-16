محافظ مطروح يكرم أوائل الشهادات الثانوية برحلة لشرم الشيخ ومكافآت مالية

منح اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أوائل الشهادة الثانوية العامة والفنية والأزهرية بمطروح رحلة ترفيهية إلى مدينة شرم الشيخ، بعدد 68 طالبا، وتم التنسيق مع الأكاديمية العربية للعلوم البحرية لتخفيض رسوم دخول المقبولين من أبناء مطروح لكليات الأكاديمية على نفقة المحافظة.

وجاء ذلك خلال تكريم محافظ مطروح أوائل الناجحين بالشهادة الثانوية العامة والفنية والأزهرية والمكفوفين والمدارس الفكرية بمطروح، وسط فرحة غامرة وزغاريد البهجة من أولياء الأمور بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، فى احتفال أسرى كبير، لتهنئتهم وأسرهم والمعلمين بالتفوق والنجاح وتكريمهم وتوزيع شهادات التقدير والمكافآت المالية، فى إطار رعاية وتكريم المتفوقين من أبناء المحافظة وتحفيزهم على مواصلة النجاح والتفوق بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم.

وبدأ الاحتفال بكورال فنى للأغانى والأناشيد الوطنية لطلائع مديرية التربية والتعليم بمطروح، ثم كلمة لوكيل وزارة التربية والتعليم التى أثنى فيها على الجهود والمشاركة من كل جهات للارتقاء بالعملية التعليمية بمطروح، بالإضافة إلى القوافل التعليمية من وزارة التربية والتعليم.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الدور الثانى للشهادات الابتدائية والإعدادية، وأكد وكيل وزارة اللتربية والتعليم أن نتيجة الشهادة الابتدائية للدورين الأول والثانى 89,6%، والابتدائية لذوى الاحتياجات الخاصة بنسبة 95,3%، والشهادة الإعدادية 91,8%، والشهادة الإعدادية لذوى الاحتياجات الخاصة 100%.

ثم تقدم محافظ مطروح بالتهنئة لأبنائه الطلاب الأوائل على مستوى الشهادة الثانوية العامة والفنية والأزهرية والمكفوفين والمدارس الفكرية وأسرهم، بعد الجد والكفاح من أجل الوصول إلى التفوق والنجاح، مطالباً بالاستمرار فى الاجتهاد فى طلب العلم والحفاظ على مستوى القمة بمزيد من الجهد والعرق.



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