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5 سبتمبر بدء امتحانات دور سبتمبر بكلية تجارة القناة

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أعلن الدكتور أحمد زكى، عميد كلية التجارة بجامعة قناة السويس، أن الامتحانات تبدأ اعتبارا من الخامس من سبتمبر المقبل، وتستمر حتى الخميس ١٠ سبتمبر، وذلك للطلاب المتخلفين بالفرقة الرابعة شعبة اللغة العربية، أما طلاب اللغة الإنجليزية فتبدأ امتحاناتهم يومى الخامس والسادس من سبتمبر بقاعة ٤ بالمبنى التعليمى ٢.

وأشار الدكتور أحمد زكى، فى تصريحات له، إلى أن هناك تعليمات يجب الالتزام بها من قبل الطلاب، حيث لا يسمح للطالب دخول الامتحان بعد خمس دقائق من موعد بدايته، ويمنع استخدام التليفون المحمول، مضيفًا: "من يضبط متلبسا بالغش أو الشروع فى الغش يلغى امتحانه ويحال لمجلس التأديب ويعاقب بالحرمان من جميع مواد الفصل الدراسى.

صورة ضوئية من جدول الامتحانات لطلاب اللغة العربية -اليوم السابع -8 -2015
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صورة ضوئية من جدول الامتحانات لطلاب اللغة العربية

صورة ضوئية من جدول امتحانات طلاب اللغة الإنجليزية -اليوم السابع -8 -2015
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صورة ضوئية من جدول امتحانات طلاب اللغة الإنجليزية


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