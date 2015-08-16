"صرف الإسكندرية": مبان مخالفة تلقى صرفها على البحر ولابد من تقنين أوضاعها

قال المهندس يسرى هنرى عازر، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إن مصبات الصرف الصحى على البحر المتواجدة فى منطقة أبو قير تعود لبعض المخالفين فى المبانى، وذكر قائلا: "كل المبانى اللى 20 و30 دور على البحر مخالفة.. وهما وصولوا الصرف ده بنفسهم".

وأضاف "عازر" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أن هناك قرارا وزاريا ينص على عدم توصيل الصرف الصحى للمبانى المخالفة، مشدداً على أن هذا التعدى على مياه البحر ليس من اختصاصه بل يعود على وزارتى البيئة والصحة، وذكر قائلا: "البيئة والصحة هى الجهة الإدارية المسئولة عن وقف هذا القرف اللى موجود".

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، على ضرورة تقنين أوضاع هذه المبانى ودخولها على الشبكة حفاظاً على المواطنين.