محلب يأمر بإزالة الباعة من محيط السكة الحديد ومترو الأنفاق بشبرا الخيمة

أجرى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اتصالا هاتفيا، بالمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، وكلفه بإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من جوار محطة مترو أنفاق وسكة حديد شبرا الخيمة، ومنع أعمال البلطجة، وطالب رئيس الوزراء فى اتصاله الهاتفى بالمحافظ المتابعة المستمرة بميدان المؤسسة وكبارى المشاة وجوار السكة الحديد ومترو الأنفاق .

وفى هذا السياق قام المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية بالتنسيق مع اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية واللواء محمد يوسف مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ، والمهندس على الفضالى ، رئيس شركة مترو الأنفاق ، من أجل شن حملة مكبرة لإزالة الباعة الجائلين اللذين يفترشون كوبرى السكة الحديد، وكوبرى محطة مترو الأنفاق ومحطة كلية الزراعة ، وطريق أحمد حلمى أمام مستشفى النيل للتأمين الصحى .

وأكد المهندس محمد عبد الظاهر ، محافظ القليوبية ، لـ"اليوم السابع" بأن الحكومة بكل أجهزتها الأمنية والتنفيذية لن تتوانى فى تطبيق القانون بكل حزم للقضاء على كل مظاهر الفوضى حيث لن نترك هذه المخالفات قائمة مهما طال أمدها حيث سيتم إزالتها مع توفير الأماكن البديلة للباعة الجائلين من خلال إنشاء سويقات فى مواقع مختلفة .

ومن جانبه أكد المحاسب السيد موسى رئيس حى غرب شبرا الخيمة، بأنه أثناء الحملة تم مصادرة بضائع الباعة، وتحرير الكبارى من الباعة لتسهيل حركة المشاة على الكبارى، لافتًا إلى استمرار أجهزة الحى فى استمرار شن الحملات لعدم عودة الباعة مرة أخرى للتأكيد على عودة هيبة الدولة.