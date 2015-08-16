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ميدو: الأهلي وقع في أخطاء الزمالك السابقة.. كان عليه ضم مدافع مثل كوفي

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ميدو: الأهلي وقع في أخطاء الزمالك السابقة.. كان عليه ضم مدافع مثل كوفي ميدو: الأهلي وقع في أخطاء الزمالك السابقة.. كان عليه ضم مدافع مثل كوفي

يرى أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي أن الأهلي وقع في أخطاء الزمالك في العهد القديم.. بينما كان يتحتم عليه ضم مدافعا قويا مثل محمد كوفي.

وسأل أحمد شوبير ضيفه في مداخلة هاتفية ميدو، عن توقعاته لبطل مسابقتي الدوري والكأس.

وأجاب ميدو "في الكأس، أتوقع أن يكون الأهلي والزمالك طرفي المباراة النهائية".

وبالنسبة للدوري، أوضح "الأهلي والزمالك دعما صفوفهما بعناصر جيدة هذا الصيف، ولكن".

وتابع "الأهلي وقع في نفس أخطاء الزمالك السابقة بالتعاقد مع أسماء قوية، دون ضم لاعبين في المراكز التي تحتاج إلى دعم حقيقي".

وأكمل "الزمالك في العهد القديم كان يضم أسماء دون النظر إلى المراكز التي تحتاج إلى دعم، قبل أن يتغير ذلك في الموسم الماضي".

وواصل موضحا "اعتقد أن الأهلي كان يحتاج إلى اسمين من أصحاب الخبرة، مع مدافع قوي كمحمد كوفي".

وأتم "بشكل عام، الدوري في الموسم المقبل سيكون أقوى وأكثر ندية. والإسماعيلي سيدخل المنافسة أيضا".

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