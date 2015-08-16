ميدو يتحدث عن إشادة كرول بالإسماعيلي ' المنظم ' .. شيكابالا وضم جعفر

أشاد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي بمستوى فريقه في مواجهة الرجاء المغربي في بطولة أندية شمال إفريقيا، والتي خسرها الدراويش 1-0.

الإسماعيلي خسر أول مبارياته في البطولة 1-0، ويلعب أمام هلال بني غازي غدا الأحد.

وقال ميدو لبرنامج "مع شوبير": "خرجنا من المباراة بالعديد من المكاسب رغم الهزيمة، فزنا بحارس واعد هو محمد مجدي وهو حارس رائع وصاحب شخصية قوية".

وتابع "هدفنا من المشاركة في هذه البطولة هو الاستعداد جيدا للموسم الجديد، وتحقيق الانسجام بين اللاعبين القدامى والصفقات الجديدة".

وأكمل "أشركنا أيضا حسني عبد ربه بعد فترة طويلة من الغياب، وقدمنا مباراة رائعة أمام فريق كبير. ويكفي أن رود كرول مدرب الرجاء قال في المؤتمر الصحفي لم أشاهد فريقا منظما في الشرق الأوسط منذ فترة طويلة مثل الإسماعيلي".

الصفقات الجديدة

كشف ميدو عن أن الإسماعيلي يستهدف ضم 3 لاعبين جدد، وحددهم بالاسم.

وقال: "نريد ضم حارس جديد، مع صلاح ريكو لاعب وسط اتحاد الشرطة الذي رفض ناديه عرضنا الأول ونستعد لتقديم عرض جديد".

وواصل مضيفا "الاسم الثالث هو شيكابالا بعدما اتفقنا مع الزمالك على ضمه على سبيل الإعارة. المشكلة أننا لم ننسق مع الزمالك في العرض الذي قدمناه فظن سبورتنج لشبونة أن الأندية المصرية تتصارع على شيكابالا، ولكنه سيكون إضافة قوية للإسماعيلي لو قدم 70% من مستواه".

ولكن لماذا لم يتم الاتفاق مع محمد زيدان، كما طلب ميدو من الإسماعيلي.

استدرك موضحا "كنت قد تحدثت مع زيدان منذ فترة، ووعدته بأن يعود لاعبا أقوى ولمنتخب مصر مع الإسماعيلي".

وأردف "ولكن الحديث مع زيدان لم يستمر كما كنت أخطط. ولم يتم الاتفاق".

وأضاف "محمد صبحي أيضا طلب المستحقات القديمة له لدى الإسماعيلي، والتي تصل لمليوني جنيه، وهذا ما حال دون إتمام الصفقة".

وعن أحمد جعفر، أتم: "جعفر ليس أولوية للإسماعيلي في فترة الانتقالات، ولكنه بديل رائع بالنسبة لنا".