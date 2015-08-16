أخبار عاجلة

«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية -
ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر -
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا -
عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول .. مدى قانونية مشاركة عبد الخالق مرتين في دور واحد بالكأس

Google+ Print
اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول .. مدى قانونية مشاركة عبد الخالق مرتين في دور واحد بالكأس اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول .. مدى قانونية مشاركة عبد الخالق مرتين في دور واحد بالكأس

أوضح محمود الشامي رئيس لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة المصري لـFilGoal.com مدى قانونية مشاركة إبراهيم عبد الخالق مرتين في نفس الدور ببطولة كأس مصر.

إبراهيم عبد الخالق شارك مع سموحة في لقاء دور الـ16 من كأس مصر أمام النصر.

قبل أن يرحل عن النادي السكندري وينضم إلى الزمالك.

مع الزمالك ظهر إبراهيم عبد الخالق أمام حرس الحدود في نفس الدور أيضا. وسجل هدفا في شباك الحدود.

وتحدث الشامي لـFilGoal.com عن مدى قانونية مشاركة عبد الخالق مرتين في نفس الدور قائلا: "مشاركة عبد الخالق مع الزمالك في دور الـ16 قانونية".

وأضاف "ظهور اللاعب مع سموحة في دور الـ16 كان قبل نهاية مسابقة الدوري. بعدها انتهى الدوري وتم فتح باب قيد الموسم الجديد".

وأكمل حديثه قائلا: "مما يعني إن ما بعد تاريخ الرابع من أغسطس (موعد فتح باب القيد) يعتبر موسما جديدا. ولذلك المشاركة قانونية".

وأتم "هنا، الموسم يبدأ وينتهي بالدوري، ونحن لا نعتبر الكأس ضمن مسابقات الموسم القديم".

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في ربع نهائي كأس وفي حالة فوز الفريق الأبيض، فإنه سيواجه سموحة في نصف نهائي الكأس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

وزير الخزانة الأمريكي: ندعم مصر في الإصلاح الاقتصادي

وزير الخزانة الأمريكي: ندعم مصر في الإصلاح الاقتصادي