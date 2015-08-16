اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول .. مدى قانونية مشاركة عبد الخالق مرتين في دور واحد بالكأس

أوضح محمود الشامي رئيس لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة المصري لـFilGoal.com مدى قانونية مشاركة إبراهيم عبد الخالق مرتين في نفس الدور ببطولة كأس مصر.

إبراهيم عبد الخالق شارك مع سموحة في لقاء دور الـ16 من كأس مصر أمام النصر.

قبل أن يرحل عن النادي السكندري وينضم إلى الزمالك.

مع الزمالك ظهر إبراهيم عبد الخالق أمام حرس الحدود في نفس الدور أيضا. وسجل هدفا في شباك الحدود.

وتحدث الشامي لـFilGoal.com عن مدى قانونية مشاركة عبد الخالق مرتين في نفس الدور قائلا: "مشاركة عبد الخالق مع الزمالك في دور الـ16 قانونية".

وأضاف "ظهور اللاعب مع سموحة في دور الـ16 كان قبل نهاية مسابقة الدوري. بعدها انتهى الدوري وتم فتح باب قيد الموسم الجديد".

وأكمل حديثه قائلا: "مما يعني إن ما بعد تاريخ الرابع من أغسطس (موعد فتح باب القيد) يعتبر موسما جديدا. ولذلك المشاركة قانونية".

وأتم "هنا، الموسم يبدأ وينتهي بالدوري، ونحن لا نعتبر الكأس ضمن مسابقات الموسم القديم".

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في ربع نهائي كأس مصر وفي حالة فوز الفريق الأبيض، فإنه سيواجه سموحة في نصف نهائي الكأس.