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طارق حامد لـ في الجول عن.. سبب تأخر الفوز أمام الحدود وخطة فيريرا المختلفة

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طارق حامد لـ في الجول عن.. سبب تأخر الفوز أمام الحدود وخطة فيريرا المختلفة طارق حامد لـ في الجول عن.. سبب تأخر الفوز أمام الحدود وخطة فيريرا المختلفة

قال طارق حامد لاعب وسط الزمالك إن فريقه حقق المطلوب أمام حرس الحدود في دور الـ16 لكأس رغم تأخر التسجيل للشوط الثاني.

ولعب حامد أساسيا مع الزمالك للمباراة الثانية على التوالي.. في حين يجلس إبراهيم صلاح على مقاعد البدلاء وكان أكثر لاعبي الفريقين قطعا للكرة بواقع 14 استخلاص.

وأضاف حامد لـFilGoal.com يوم السبت "تأخر الهدف بسبب استعجال إنهاء المباراة مبكرا.. وهذا أثر بالسلب علينا في الشوط الأول".

وتابع "جوزفالدو فيريرا (المدير الفني) طالبني باللعب في وسط الملعب مثل كل مباراة.. لكن تغيرت الطريقة في الشوط الثاني إلى 4-2-3-1 لتكثيف الهجوم".

وأثنى حامد على أداء إبراهيم عبد الخالق الوافد حديثا.. وأوضح "كان دوره غلق المساحات معي أنا ومعروف في وسط الملعب وسيكون إضافة قوية للزمالك".

وأردف "أصعب أوقات المباراة كانت عندما سجل حرس الحدود الهدف الأول من ركلة جزاء.. لكن نجحنا في حسمها بالثالث".

وحول مشاركته أساسيا للمباراة الثانية على التوالي قال: "مشاركتي من عدمها قرار البروف الذي أحترمه سواء شاركت أو لا.. الأهم هو أن يفوز الفريق".

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