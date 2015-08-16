إحباط مفاجأة تاريخية في أبرز 3 تحديات تواجه الأهلي أمام الشرطة

حينما يحل الأهلي ضيفا على منافسه اتحاد الشرطة يوم الأحد ستكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان في مسابقة كأس مصر.

ويستضيف الشرطة منافسه الأهلي في ملعب بتروسبورت في إطار دور الـ16 من كأس مصر، حيث يرغب المارد الأحمر في تعويض إخفاقه في الحفاظ على لقب الدوري بالتتويج بالبطولة المحلية الأخرى.

وبلغ الأهلي تلك المرحلة عقب الفوز على طهطا في دور الـ32 بنتيجة 6-1، ثم اكتساح ناشئي الجونة 13-0.

فيما وصل الشرطة لربع النهائي بعد التغلب على إنبي في دور الـ32 بنتيجة 2-1، ثم الفوز بركلات الترجيح على المقاولون بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.

ويستعرض FilGoal.com 3 تحديات تواجه الأهلي أمام اتحاد الشرطة.

مفاجأة تاريخية

هذه هي أول مرة يلتقي فيها الفريقان في مسابقة كأس مصر على مر تاريخها الطويل، ويسعى الأهلي لتجنب هزيمة ستكون تاريخية لسببين.

أول تلك الأسباب هو الهزيمة من الشرطة نفسه في أول مباراة تجمع الفريقين في المسابقة الأقدم في مصر.

وبشكل عام التقى الأهلي والشرطة تسع مرات، كان الفوز للفريق الأحمر في ست مباريات مع الهزيمة في مرة واحدة فقط، والتعادل مرتين، لذا فهو يرغب في مواصلة عقدته لمنافسه.

أما ثاني الأسباب هو أن الشرطة طوال تاريخه منذ تأسيسه عام 1980 لم يتأهل مطلقا للدور نصف النهائي، وكان أبرز إنجاز له هو بلوغ ربع النهائي مرتين عامي 2011 و2014 قبل الهزيمة أمام إنبي وسموحة بركلات الترجيح على التوالي.

هجوم الأهلي

قائمة الأهلي للقاء الجونة شهدت وجود ثلاث مهاجمين فقط هم عماد متعب، ماليك إيفونا، وجون أنطوي مع ابتعاد عمرو جمال للإصابة، وأحمد عبد الظاهر لأسباب فنية.

وباستثناء لقاء الجونة الذي سجل فيه أنطوي سوبر هاتريك، وإيفونا هدفا، فإن مواجهة الشرطة ستكون هي الاختبار الأول الحقيقي للمهاجمين الجدد قبل رحلة الترجي.

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي التونسي يوم الأحد المقبل لملاقاته في خامس جولات الكونفدرالية لحساب المجموعة الأولى.

الفوز باللقب

منذ المباراة التاريخية أمام الزمالك في نهائي كأس مصر عام 2007 والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4-3، لم يعرف أبناء القلعة الحمراء طعم الفوز باللقب مرة أخرى.

وشارك الأهلي في البطولة منذ لقاء الزمالك ست مرات، كان أبرز إنجاز له هو بلوغ النهائي عام 2010 قبل الهزيمة أمام حرس الحدود بركلات الترجيح.

ويرغب الأهلي في الفوز باللقب لمصالحة جماهيره على فقدان لقب الدوري، والحصول على دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق قطار الموسم الجديد للدوري المصري.