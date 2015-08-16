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أكاديمية الإمارات للتطوع تطلق برنامج «إعداد» لقيادة المجتمع

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أكاديمية الإمارات للتطوع تطلق برنامج «إعداد» لقيادة المجتمع أكاديمية الإمارات للتطوع تطلق برنامج «إعداد» لقيادة المجتمع

بمبادرة من زايد العطاء دشنت أكاديمية الامارات للتطوع التابعة للمؤسسة الوطنية للتدريب ومقرها مدينة مصدر برنامج اعداد قادة المجتمع «اعداد» بهدف ترسيخ ثقافة العمل التطوعي في فئة الشباب وتأهيل كوادر وطنية على مستوى عال من المهارات في المجالات المجتمعية، من خلال برامج تدريبية تخصصية وضمن منهج معتمد وبإشراف خبراء محليين وعالميين من أبرز الجامعات والمراكز العالمية وبشراكة مع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة وغير الربحية وذلك في اطار برنامج الامارات للتطوع «تطوع».

وقالت العنود العجمي المدير التنفيذي لأكاديمية الامارات للتطوع ان البرنامج دشن لتدريب الشباب في مجال العمل التطوعي وإعدادهم علميا وعمليا لتأهيلهم وتمكينهم في خدمة المجتمعات افتراضيا وميدانيا محليا وعالميا.

وأكدت انه تم توقيع اتفاقية شراكة ما بين مبادرة زايد العطاء والمؤسسة الوطنية للتدريب «تدريب» لتفعيل التعاون المشترك في مجال الخدمات التطوعية والمجتمعية، وتدريب الكوادر البشرية من مختلف الفئات لتأهيلهم ليكونوا قياديين في مجال التنمية المجتمعية ويأتي اطلاق البرنامج بناء على توصيات مؤتمر الإمارات للتطوع والملتقى الخليجي للتطوع الذي استضافته أبوظبي مسبقا .

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