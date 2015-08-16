المزينة: حريصون على الشراكة مع شرائح المجتمع

زار اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي مركز شرطة بر دبي، رافقه خلالها اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وكان في استقبالهم العقيد عبدالله خادم سرور مدير المركز، والمقدم خالد سعيد بن سليمان مدير إدارة الرقابة والتفتيش، وعدد من الضباط.

استهل اللواء المزينة زيارته بلقاء عدد من مراجعي المركز للوقوف على آلية وجودة الخدمات المقدمة لهم، وسرعة إنجاز تلك الخدمات، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز مبدأ الشراكة ومد جسور التواصل والثقة بين مختلف قطاعات وشرائح المجتمع، والتركيز على أهمية الجودة في تقديم الخدمات، والوقوف على سلبيات وإيجابيات ونوعية الخدمات المقدمة للجمهور والتعامل المباشر مع المراجع، خاصة أن المركز يقدم 28 خدمة للجمهور على مدار 24 ساعة، من بينها بلاغات الشيكات والامتناع عن الدفع والشهادات المرورية والجنائية، وتقديم بلاغات الفقدان والمعثورات.

وإصدار شهادة وفاة ومتابعة الحالة الجنائية، بالإضافة إلى إصدار الشهادات المختلفة حيث وصلت المعاملات التي أنجزها المركز خلال النصف الأول من العام الجاري إلى ما يقارب 51 ألفاً و719معاملة منها 18 ألفاً و970 خدمات جنائية و10 آلاف و92 خدمة مرورية و22 ألفاً و657 خدمات الشهادات والتصاريح، كما تواصلت شعبة التواصل مع الضحية في الفترة نفسها من العام الجاري 10155 ضحية.

كما أنجز المركز من خلال خدمات شرطة دبي عبر تطبيقها الذكي 2024 معاملة خلال النصف الأول من العام الماضي، مشيداً بارتفاع الخدمات الذكية خلال الفترة نفسها من العام الجاري إلى 4604 معاملات.

توجيه

ووجه القائد العام لشرطة دبي بتحويل الخدمات التقليدية إلى الخدمات الذكية المبتكرة لخدمة المجتمع والتحول إلى الحكومة الذكية عبر إنجاز المعاملات واستقبال الطلبات والملاحظات والشكاوى والاقتراحات عبر الهواتف الذكية، وتقديم خدمات للجمهور بصورة متميزة تتلاءم مع مكانة وسمعة شرطة دبي، مشيداً بتطبيقات البرامج الإلكترونية في المركز وتطويعها بالطريقة التي تساهم في تخفيض الفترة الزمنية للمعاملة وتوفير خدمات مميزة لذوي الإعاقة.

واطلع اللواء خميس مطر المزينة والحضور على إحصائيات بلاغات الشيكات في المركز خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سجل المركز 8297 بلاغاً للشيكات، كما قام المركز بتسوية قضايا شيكات بلغت قيمتها 30 مليوناً و70 ألفاً وخمسة دراهم، ووجه إلى عمل دراسة تحليلية لقضايا الامتناع عن الدفع .

نتائج إيجابية

وفي ختام الجولة التفقدية أكد اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، أن الخدمة الذكية للإبلاغ عن الحوادث البسيطة حققت نتائج إيجابية بفضل تعاون أفراد الجمهور ومساهمتهم في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي وتخفيف الازدحام على الطرقات وخاصة أنه منذ تطبيق الخدمة حققت نتائج متميزة، مشيراً إلى أن التطبيق سهل الاستخدام .

حيث يكفي ملء بعض البيانات الأساسية مثل أرقام لوحات السيارات، ورقم ترخيص مقدم الشكوى، والبريد الإلكتروني لصاحب الشكوى وبعض التفاصيل الأخرى البسيطة التي تساعد الشرطة على تقدير الأضرار ومعرفة المتسبب بالحادث لإصدار التقرير المنصف للطرفين، ومن ثم إرسال نسخة منه لكل سائق على بريده الإلكتروني ونسخة لشركات التأمين، كما يسمح التطبيق لكل مستخدم إرسال خمس صور لكل سيارة متورطة في الحادث.

ويوفر خيارا لإضافة المزيد من السيارات في حال تورط عدد أكبر من السيارات في الحادث، كما يحدد التطبيق مكان الحادث وأقرب مركز شرطة، لإصدار تقارير عن تلك الحوادث البسيطة، على مدار الساعة مثمنا دور المتعاونين مع الخدمات الذكية منها خدمة «الإبلاغ عن الحوادث البسيطة » التي تتيح لأفراد الجمهور التقاط الصور للحصول على تقرير لتقدير الأضرار .

إحصاءات

اطلع اللواء خميس المزينة على إحصائيات قسم السجلات الجنائية ومباحث المركز ووجه سعادته تكثيف النزول الميداني في منطقة الاختصاص لما له من الأثر الكبير في خفض الجريمة وارتفاع نسبة الشعور بالأمان، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية قامت بعقد حزمة من البرامج التدريبية لتأدية واجبهم على أكمل وجه.