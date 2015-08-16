«صيفنا مميز» يصقل مواهب النشء ويغـرس ثقافة الابتكار والإبداع

أشاد محمد سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بمجلس أبوظبي للتعليم برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم لمسيرة التعليم.

وحرص سموهما على تدشين منظومة تعليم متطور يواكب متطلبات القرن الحادي والعشرين وعصر المعرفة الرقمية، كما أشاد باهتمام ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لمشروع «صيفنا مميز» وتوجيهات سموه بأن يكون هذا المشروع حاضنة للمبدعين والمبتكرين من الطلبة المواطنين في مختلف المراحل الدراسية.

وأكد أن برنامج «صيفنا مميز» الذي ينفذه المجلس للعام الثالث عشر على التوالي يمثل مبادرة وطنية رائدة لصقل مواهب النشء والشباب وغرس ثقافة الابتكار والإبداع لديهم، وبناء قاعدة من المبدعين المواطنين في مختلف التخصصات العلمية والتطبيقية، وكذلك رعاية هؤلاء المبدعين وفق أرقى الممارسات العالمية، مشيداً بدور جامعة أبوظبي وشراكتها الاستراتيجية في هذا المشروع واستقطابها لما يزيد على 18.250 طالباً وطالبة في فعالياتها بفرعيها في أبوظبي والعين منذ عام 2008 وحتى الدورة الحالية.

جاء ذلك خلال زيارته لجامعة أبوظبي والاطلاع على آليات العمل في مشروع «صيفنا مميز» الذي تشارك فيه مجموعة جامعة أبوظبي للمعارف للعام الثامن على التوالي، وحضر الزيارة الدكتور أحمد بدر الرئيس التنفيذي لمجموعة جامعة أبوظبي للمعارف، وحميد عبدالله مدير إدارة خدمات الطلبة بالمجلس، وناصر خميس مدير قسم الأنشطة اللاصفية بمجلس أبوظبي للتعليم، وعدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية بالجامعة.

تطوير ابداعي

وقال الظاهري، إن مشروع «صيفنا مميز» يحظى بكل الدعم من قبل الدكتورة أمل القبيسي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، وقد شهد المشروع في دورته الحالية إدخال برامج وأنشطة جديدة لتعزيز المبادرات الإبداعية والتقنية لدى المشاركين، وخاصة تلك المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي.

شراكة دائمة

ومن جانبه، ثمن علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس جامعة أبوظبي التنفيذي الشراكة الاستراتيجية مع مجلس أبوظبي للتعليم، معرباً عن اعتزاز الجامعة بالتعاون المثمر مع المجلس في مشروع «صيفنا مميز» وغيره من المبادرات التعليمية التي يطرحها المجلس، حيث إن هذه الشراكة الاستراتيجية أسهمت في استقطاب 1450 طالباً وطالبة في فرعي الجامعة خلال فعاليات الدورة الحالية من المشروع، وذلك لدراسة اللغة الإنجليزية وريادة الأعمال وقيادة المستقبل.

مخرجات المستقبل

وأكد بن حرمل أن شراكة الجامعة في هذا المشروع المتميز إنما تترجم توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي، بأن تكون الجامعة منارة للإبداع العلمي والإشعاع الفكري من خلال ما تطرحه من برامج وتخصصات علمية تصل الآن إلى 31 برنامجاً في البكالوريوس و18 برنامجاً في الماجستير.

بالإضافة إلى الدكتوراه في إدارة الأعمال، مشيراً إلى أن الجامعة تحرص على أن تواكب هذه البرامج العلمية متطلبات أجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية 2030 بحيث تسهم مخرجات الجامعة التعليمية في دفع مسيرة التنمية الوطنية وانتقال دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والإبداع تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بشأن جعل عام 2015 عاماً للابتكار، ومن هنا فقد تركزت المحاور التطبيقية لمختلف برامج مشروع «صيفنا مميز» على غرس ثقافة الابتكار لدى الطلبة المشاركين، من خلال المحتوى الأكاديمي لمجالي ريادة الأعمال وقادة المستقبل.

جولة وتكريم

وشملت زيارة محمد سالم الظاهري لفعاليات «صيفنا مميز» بجامعة أبوظبي جولة اطلع فيها على معرض الإبداعات الطلابية في بهو الصالة المركزية للجامعة، والتي تضمنت عدداً من المشروعات التي أنجزها الطلاب والطالبات خلال المشروع، كما اطلع على سير المشروع في عدد من القاعات الدراسية ومختبرات اللغة الإنجليزية، وفي ختام الجولة كرم الظاهري الطلبة الفائزين في مسابقة «مشاريع مبدعة».

خالد المدفع: زيادة مطردة في أنشطة «صيف بلادي 2015»

أكد خالد عيسى المدفع رئيس اللجنة العليا للبرنامج الوطني «صيف بلادي» أن صيف بلادي أصبح من أهم البرامج الصيفية على مستوى الدولة لحرصه على أن يشتمل في كل دورة جديدة على العديد من التطورات، لافتاً إلى ما شهدته الدورة التاسعة من زيادة مطردة في الجرعات الإضافية للأنشطة والمسابقات الرياضية بعد انضمام مجلس الشارقة الرياضي بما يزيد على 16 نادياً رياضياً وتخصصياً من إمارة الشارقة للبرنامج الوطني صيف بلادي 2015 واستطاعت أن تستقطب ما يزيد على 4 آلاف منتسب وهو ما يساهم بشكل فعال في نجاح الدورة التاسعة.

جاء ذلك خلال تفقد اللجنة العليا المنظمة للبرنامج الوطني «صيف بلادي 2015» أمس الأنشطة والفعاليات التي يقدمها أكثر في 75 مركزا في جميع إمارات الدولة.

وزار وفد اللجنة مركز فلج المعلا وتعرف على آراء المشاركين والمتطوعين والمشرفين في الفعاليات المقدمة وإمكانية تطويرها لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للبرنامج، وشاهد على الطبيعة أهم الأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية التي يتم تقديمها للمنتسبين.

حضر الوفد بعد ذلك ورشة عمل للشباب المنتسبين داخل حافلة لمؤسسة الإمارات لتنمية الشباب ضمن برنامج «اصرف صح» ضمن أنشطة المؤسسة في فعاليات «صيف بلادي».

واستعرضت المدربة فاطمة المصعبي على مدار 45 دقيقة خطوات تقسيم الميزانية الشخصية وكيفية الانفاق الصحيح وتنظيمه، بحيث يستطيع الشخص تسديد كل الالتزامات المالية الخاصة به دون تعثر وذلك من خلال تحديد أبواب الإنفاق المختلفة وترتيب الأولويات الشخصية.

ضم الوفد خالد عيسى المدفع وناصر الزعابي نائب المنسق العام للبرنامج وخالد الكعبي رئيس اللجنة المالية وعدداً من أعضاء اللجان المختلفة ومديري إدارات وزارتي التربية والتعليم والثقافة والشباب وتنمية المجتمع والهيئة العامة للشباب والرياضة.

إشادة بالأندية

وأشاد المدفع بالدور البارز الذي قدمه مجلس الشارقة الرياضي هذا العام في سبيل انضمام عدد كبير من الأندية الرياضية والتخصصية واستقطاب عدد كبير من الشباب الجدد للبرنامج، وثمن دور مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب وأفكارها المبتكرة من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات وهو ما يجسد أهمية العمل المشترك من أجل تحقيق الأهداف العليا لهذا البرنامج الوطني، وحيا الجهود المضنية لشركاء البرنامج لإنجاحه وتحقيق أهدافه التي تمثل تعبيرا مهما عن التزام الجميع نحو شباب الدولة.

وعلى صعيد متصل قال أحمد ناصر الفردان الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي إن الشراكة الإستراتيجية بين وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ومجلس الشارقة الرياضي في البرنامج الوطني «صيف بلادي» جاءت متناغمة مع التعاون المؤسسي الذي وضعه المجلس في مقدمة أولويات أهدافه التي تلتقي مع أهداف وركائز الهيئة لإعداد وتنفيذ أفضل البرامج الهادفة لضمان قضاء أبنائنا الطلاب أوقات فراغهم خلال العطلات الصيفية بما يعود عليهم بالنفع.

وتقدم الفردان بالشكر لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وإبراهيم عبد الملك أمين عام الهيئة وخالد المدفع الأمين العام المساعد رئيس اللجنة العليا لبرنامج «صيف بلادي» وجميع الكوادر الإدارية والفنية العاملة في البرنامج.

طلاب في مركز القيادة

ضمن برنامج الأنشطة الصيفية لطلبة المدارس الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي، زار طلاب الأنشطة الصيفية في الإدارة العامة للمرور إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، حيث كان في استقبالهم الملازم أول سيف الزرعوني من إدارة مركز القيادة والسيطرة.

وقدم الزرعوني للطلاب شرحاً حول التطور الذي حققته الإدارة في مجال خدمة المجتمع، وعن نظام مراقبة الدوريات وحركة السير والمرور في شوارع إمارة دبي وسير العمل والإجراءات التي يتم اتخاذها منذ تلقي البلاغ وحتى وصول الدورية إلى موقع الحادث ونظام مراقبة الدوريات باستخدام الأقمار الصناعية ومراقبة الطرق الخارجية بواسطة الكاميرات الثابتة والمحمولة جواً وخدمة الإنذار المبكر. دبي - البيان