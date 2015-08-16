أخبار عاجلة

«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية -
ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر -
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا -
عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أطباء يؤكدون: كثرة العلاقة الحميمة أثناء فترة التبويض سر حمل كيم كاردشيان

Google+ Print
أطباء يؤكدون: كثرة العلاقة الحميمة أثناء فترة التبويض سر حمل كيم كاردشيان أطباء يؤكدون: كثرة العلاقة الحميمة أثناء فترة التبويض سر حمل كيم كاردشيان
انتشرت صورة "كيم كاردشيان" الممثلة وعارضة ومصممة الأزياء الأمريكية، وهى تؤكد حملها الذى أثار شبكات التواصل الاجتماعى بسبب ظهورها عارية وتظهر بطنها لتؤكد حملها.

ومن المتعارف عليه أن "كيم كاردشيان" كانت تعانى من تأخر الحمل، وهذا ما دفعها لنشر صورتها أثناء الحمل.

وحول هذا، أشار الدكتور وائل البنا استشارى السمنة والنحافة إلى أنه فى حالة التأخر فى الحمل يقوم الطبيب بإعطاء الزوجين العديد من النصائح، ومن أهمها ممارسة العلاقة الحميمة بشكل يومى أثناء فترة التبويض.

وأكد استشارى النساء والتوليد أن "كيم كارديشيان" أثناء عرض برنامجها أشارت إلى أنها تمارس العلاقة الحميمة عدة مرات فى اليوم أثناء فترة التبويض، لأن طبيبها الخاص أوصاها بذلك، إلى أن حدث الحمل بالفعل.

1- الإكثار من إقامة علاقة حميمة أثناء فترة التبويض.
>2- يمكنك قضاء عدة أيام فى مكان مريح أثناء فترة التبويض.
>3- على الرجل الإقلال أو التوقف التدخين أثناء تلك الفترة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365