أطباء يؤكدون: كثرة العلاقة الحميمة أثناء فترة التبويض سر حمل كيم كاردشيان

انتشرت صورة "كيم كاردشيان" الممثلة وعارضة ومصممة الأزياء الأمريكية، وهى تؤكد حملها الذى أثار شبكات التواصل الاجتماعى بسبب ظهورها عارية وتظهر بطنها لتؤكد حملها.

ومن المتعارف عليه أن "كيم كاردشيان" كانت تعانى من تأخر الحمل، وهذا ما دفعها لنشر صورتها أثناء الحمل.

وحول هذا، أشار الدكتور وائل البنا استشارى السمنة والنحافة إلى أنه فى حالة التأخر فى الحمل يقوم الطبيب بإعطاء الزوجين العديد من النصائح، ومن أهمها ممارسة العلاقة الحميمة بشكل يومى أثناء فترة التبويض.

وأكد استشارى النساء والتوليد أن "كيم كارديشيان" أثناء عرض برنامجها أشارت إلى أنها تمارس العلاقة الحميمة عدة مرات فى اليوم أثناء فترة التبويض، لأن طبيبها الخاص أوصاها بذلك، إلى أن حدث الحمل بالفعل.

1- الإكثار من إقامة علاقة حميمة أثناء فترة التبويض.

>2- يمكنك قضاء عدة أيام فى مكان مريح أثناء فترة التبويض.

>3- على الرجل الإقلال أو التوقف التدخين أثناء تلك الفترة.

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