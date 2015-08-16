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الرياضة تساعد جسمك على إفراز هرمون يكافح السمنة والوزن الزائد

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الرياضة تساعد جسمك على إفراز هرمون يكافح السمنة والوزن الزائد الرياضة تساعد جسمك على إفراز هرمون يكافح السمنة والوزن الزائد
نتائج مثيرة للغاية كشف عنها فريق من الباحثين بجامعة هارفارد الأمريكية بشأن الفوائد الصحية التى لا تنتهى لممارسة الأنشطة البدنية والتمارين الرياضية، والتى تؤكد عليها الأبحاث الطبية التى تنشر يوماً بعد يوم.

وأشارت الدراسة الجديدة إلى أن الرياضة تساهم فى إفراز هرمون الإيريسين "irisin " وتعزيز مستوياته بالجسم عقب الانتهاء من ممارسة الأنشطة البدنية، لافتين إلى أن هذا الهرمون يساهم فى تنظيم مستويات السكر بالدم وتحسين التمثيل الغذائى أو الأيض " metabolism "، والمسئول عن معدل حرق والسعرات الحرارية بالجسم.
>وأضاف الباحثون أن هرمون الإيريسين يساهم فى التخلص من الوزن الزائد، وذلك عن طريق تحفيز معدلات حرق الدهون، لافتين إلى أن هذه النتائج قد تساهم فى تطوير علاجات جديدة للسمنة.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Cell Metabolism"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الرابع عشر من شهر أغسطس الجارى.

الجدير بالذكر أن فوائد هرمون الإيريسين وعلاقته بممارسة الرياضة كانت مجرد شكوك منذ سنوات قليلة، حيث زعمت بعض الدراسات الأمريكية أنه يعرف باسم "هرمون الرياضة" وكشفت عن دوره فى التخلص من الوزن الزائد، حتى تم تأكيد هذه النتائج مؤخراً.

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مصر 365

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