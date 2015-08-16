7 أسباب تدفعك لبدء يومك بتناول المياه بالليمون..أهمها تجنبك حصوات الكلى

قد تساهم بعض العادات البسيطة والسهلة التى تتبعها يوميًا فى تمتعك بصحة جيدة وحمايتك نظريًا من الإصابة بالأمراض، ومن أبرز هذه العادات: تناول المياه بالليمون فى كل صباح، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز الأسباب التى ستشجعك على بدء يومك بتناول هذا العصير الطبيعى، وذلك حسبما نشر على الموقع الطبى "كليفلاند كلينيك":

1.تعزيز الهضم: حيث يساهم الحمض الموجود بالليمون على هضم وتكسير الأطعمة، وبالتالى يساعد الأحماض الأساسية التى تفرزها المعدة.

2.يساعد فى ترطيب الجسم، وخاصة ً أن أغلبنا لا يتناول كميات كافية من المياه.

3.حال اعتيادك على تناول المياه بالليمون فى كل صباح، سوف تتخلص من قدر رائع من الوزن الزائد بعد مرور شهر.

4 يتمتع الليمون بخواص مضادة للأكسدة رائعة، وبالتالى ستساهم فى حمايتك من الأمراض.

5.سوف تتمتع بمستويات رائعة من فيتامين "ج"، الذى سيساهم فى تعزيز مناعتك وعلاج تلف الخلايا وإصلاح الإصابات التى تحل بها.

6.مستويات البوتاسيوم فى جسمك سوف ترتفع، وهو أمر ضرورى جداً لتنظيم ضغط الدم وتحسين وظائف العضلات.

7.ستساهم فى وقاية نفسك من الإصابة بحصوات الكلى، حيث تعمل المياه بالليمون على إذابة بعض أنواعها وخاصةً أنها ترطب الجسم بشكل جيد.