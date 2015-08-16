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العمل أكثر من 40 ساعة أسبوعيا وحمل الأثقال يؤخر حمل النساء

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العمل أكثر من 40 ساعة أسبوعيا وحمل الأثقال يؤخر حمل النساء العمل أكثر من 40 ساعة أسبوعيا وحمل الأثقال يؤخر حمل النساء
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن النساء اللاتى يعملن أكثر من 40 ساعة فى الأسبوع أو بشكل روتينى ويرفعن الأحمال الثقيلة قد يستغرقن وقتاً أطول لحدوث الحمل من غيرهن.

وتابع الباحثون 1739 من النساء اللاتى كن يسعين للحمل، ووجدوا أن 16 فى المئة منهن حققوا هذا الهدف فى غضون 12 شهرا، و5 فى المئة لم يحملن حتى بعد مرور عامين.

وأوضح الباحثون أن العمل أكثر من 40 ساعة فى الأسبوع ارتبط مع انخفاض الحصول على الحمل بنسبة 20 فى المائة، وذلك مقارنة مع النساء اللاتى عملن 21-40 ساعة.

ووجد الباحثون أيضاً خلال الدراسة أن نقل أو رفع الأحمال ما لا يقل عن 13 كيلوجرام عدة مرات يسبب تأخر الحمل.

وأضاف مؤلف الدراسة الرئيسى أودرى جاسكينس، وهو باحث فى كلية هارفارد للصحة العامة فى بوسطن، أن نتائج الدراسة تظهر أن العمل الشاق، سواء من حيث المجهود البدنى أو الساعات الطويلة، يكون له تأثير ضار على قدرة السيدات من حيث الحصول على الحمل.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".

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مصر 365