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بالفيديو - كوكا يساهم في عودة درامية لريو أفي في أول مباراة بالدوري

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بالفيديو - كوكا يساهم في عودة درامية لريو أفي في أول مباراة بالدوري بالفيديو - كوكا يساهم في عودة درامية لريو أفي في أول مباراة بالدوري

ساهم أحمد حسن كوكا في عودة ريو أفي بالنتيجة من تأخر 3-1 إلى تعادل 3-3 أمام بيلينينسيش في أولى مباريات الفريق بالدوري البرتغالي للموسم الجديد.

ريو أفي حل ضيفا على بيلينينسيش في أولى مباريات الفريق بالدوري البرتغالي.

ولعب كوكا أساسيا منذ بداية المباراة وحتى صافرة النهاية.

كوكا استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء قبل أن يحاول تحوليها داخل المنطقة إلا أن تسديدته اصطدمت بقدم جونكالو برانداو مدافع بيلينينسيش لتتحول إلى الشباك.

مساهمة كوكا قلصت النتيجة إلى 3-2 بعدما قلب أولا أصحاب الأرض التأخر بهدف من رينان بريسان في الدقيقة 27 إلى تقدم 3-1.

جونكالو برانداو في الدقيقة 44 ثم روبين بينتو في الدقيقة 55 وكارلوس مارتينز في الدقيقة 59 ثلاثية من أصحاب الأرض جعلت النتيجة 3-1 قبل أن يساهم كوكا في تقليص الفارق.

بعدها نجح هيلدير جويدس في تحقيق التعادل لريو أفي بالدقيقة 82 في لقاء درامي مثير.

كما شهدت المباراة تعرض كوكا لضربة قوية في الرأس أدت لسقوطه أرضا قبل أن يعلاجم طبيب الفريق بوضع "شاش" على رأسه.

ليحصد رفاق كوكا النقطة الأولى لهم في الدوري.

شاهد - مساهمة كوكا في هدف ريو أفي

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فيديو اليوم السابع

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