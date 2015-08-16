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أحمد مرتضى: عمر جابر لن يرحل

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أحمد مرتضى: عمر جابر لن يرحل أحمد مرتضى: عمر جابر لن يرحل

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك والمتحدث الرسمي باسم ناديه أن عمر جابر لن يرحل عن صفوف الفريق الأبيض.

وكان نادي بوردو الفرنسي قد طلب من الزمالك خضوع عمر جابر لفترة معايشة تمهيدا لضمه حال اقتناعهم به، ووافقت إدارة الفريق الأبيض على ذلك الأمر.

لكن شدد أحمد مرتضى على أن الزمالك لن يسمح برحيل أي لاعب عنه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحاته لقناة النيل للرياضة"سوف نسمح لكل اللاعبين بالسفر خلال الفترة المقبلة للترفيه عن أنفسهم بعد موسم طويل وشاق".

وبسؤاله حول أن عمر جابر كان من المفترض أن يسافر لفرنسا يوم الأحد للخضوع لفترة معايشة في بوردو، أجاب"هو سوف يسافر عقب لقاء الصفاقسي من أجل الترفيه عن نفسه والاضطلاع على كل الأمور هناك فقط".

وأتم"لن نسمح برحيل أي لاعب عن الزمالك".

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