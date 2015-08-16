إبراهيم عبد الخالق: البداية دائما مهمة.. وهدفي أول بطولاتي مع الزمالك

قال إبراهيم عبد الخالق لاعب وسط الزمالك المنضم حديثا للفريق من سموحة إن هدفه الأول هام للغاية كبداية مع الفريق الأبيض.

وسجل عبد الخالق هدفا في مشاركته الأولى بعد دخوله بدقائق قليلة بدلا من باسم مرسي مهاجم الفريق.

وأضاف عبد الخالق للصحفيين عقب المباراة "البداية دائما مهمة.. قدمت أداء جيد والجهاز الفني بقيادة جوزفالدو فيريرا (المدير الفني) أشاد بي".

وتابع "كان مطلوبا مني إغلاق وسط الملعب والزيادة الهجومية وهو ما نجحت فيه وسجلت هدفا".

وأكد "أسعى لأول بطولة مع الزمالك وهي كأس مصر.. وأهدي الهدف لوالداي ومرتضى منصور رئيس النادي الذي قاتل من أجل ضمي وللجمهور الذي يدعمنا".