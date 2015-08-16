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قوات الأمن تفكك ثانى عبوة بالعريش دون اصابات

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قوات الأمن تفكك ثانى عبوة بالعريش دون اصابات قوات الأمن تفكك ثانى عبوة بالعريش دون اصابات

15 أغسطس 2015 | 11:04 مساءً

أرشيفية

تمكنت قوات الأمن بقسم ثالث العريش من تفكيك ثانى عبوة ناسفة تم العثور عليها بشارع النافورة بمدينة العريش بالقرب من قسم ثالث العريش.
> وتمكنت القوات باستخدام الريبوت من تفكيك العبوة دون وقوع اى اصابات.
> واغلقت قوات الأمن كل الطرق المؤدية الى موقع العبوة الناسفة ومنعت اقتراب المواطنين حتى تم تفكيك العبوة.
> وكانت قوات الأمن بقسم ثالث العريش قد تمكنت من تفكيك عبوة صباح اليوم بشارع اسيوط بمدينة العريش دون وقوع اى اصابات.

2015-08-15

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