قوات الأمن تفكك ثانى عبوة بالعريش دون اصابات

تمكنت قوات الأمن بقسم ثالث العريش من تفكيك ثانى عبوة ناسفة تم العثور عليها بشارع النافورة بمدينة العريش بالقرب من قسم ثالث العريش.

> وتمكنت القوات باستخدام الريبوت من تفكيك العبوة دون وقوع اى اصابات.

> واغلقت قوات الأمن كل الطرق المؤدية الى موقع العبوة الناسفة ومنعت اقتراب المواطنين حتى تم تفكيك العبوة.

> وكانت قوات الأمن بقسم ثالث العريش قد تمكنت من تفكيك عبوة صباح اليوم بشارع اسيوط بمدينة العريش دون وقوع اى اصابات.