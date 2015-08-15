طائرات التحالف الدولى تقصف معاقل داعش فى العراق بـ 15 غارة جوية

قال الجيش الأمريكى فى بيان له اليوم السبت، إن القوات التى تقودها الولايات المتحدة واصلت قصفها لتنظيم داعش فى العراق أمس الجمعة ونفذت 15 غارة جوية على التنظيم المتشدد.

وتركزت الضربات قرب الرمادى حيث شن التحالف خمس غارات فى إطار محاولة لتمهيد الطريق أمام الجيش العراقى لاستعادة السيطرة على المدينة التى سقطت فى أيدى مسلحى التنظيم فى مايو.

وقالت قوة المهام المشتركة، إن الضربات استهدفت أيضا وحدات تكتيكية ودمرت اربعة مبان تابعة لداعش ومخزنا للأسلحة ومركبات وعبوات ناسفة محلية الصنع.

ونفذت القوات ايضا خمس غارات جوية فى سوريا ودمرت معدات حفر وجرافة ومواقع قتالية ومدفع رشاش قرب الحسكة.

>