خالد مشعل لـ"BBC": زيارتى للسعودية كان بها شىء من السياسة

قال رئيس المكتب السياسى لحركة المقاومة الإسلامية حماس، خالد مشعل، إنه على الرغم من أن زيارته إلى المملكة العربية السعودية كانت لأداء مناسك العمرة إلا أنه كان بها شىء من السياسة، وذكر قائلا: "المسئولون فى المملكة يعرفوننى وهذا يكفينا ونحترم أى تعبير يصدر عن الآخرين"، مشيراً إلى أنه ينحاز إلى السياسية أكثر من الدخول فى الجدل الإعلامى بشأن أن الزيارة لم تغير من موقف السعودية تجاه الحركة وجماعة الإخوان.

وأضاف "مشعل" خلال حواره ببرنامج "بلا قيود" الذى تقدمه الإعلامية رشا قنديل عبر فضائية "bbc"، أن العلاقات بين الحركة والمملكة تعود إلى ربع قرن من الزمن ومبنية على وحدة الأمة العربية وليس موجهة ضد أى دولة، وذكر قائلاً:"ليس صحيح على الإطلاق ما تردد عبر وسائل الإعلام من ان السعودية طلبت دخول عناصر من الحركة فى الحرب باليمن مطلقاً ".

ولفت إلى أن زيارة ممثلين عن الحركة فى الإطار الاقليمى والدولى يهدف إلى الانفتاح لمناقشة الحلول المتعلقة بالمشكلة فى غزة وليس للدخول فى أجندات او برامج أخرى بحسب قوله.

وأشار رئيس المكتب السياسى لحركة المقاومة الإسلامية حماس إلى أن الحركة ليست معنية إلا بالقضية الفلسطينية، وذكر قائلا: "لسنا معنيين بالقضية السورية أو محاربة داعش .. لكن ممكن تكون لنا نصائح".

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