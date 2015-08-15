السلطات المغربية: فقدان 13 صياداً فى أقصى جنوب الصحراء الغربية

أعلنت وزارتا الداخلية والفلاحة والصيد البحرى فى المغرب فى بيان اليوم السبت، فقدان أثر قارب صيد وعلى متنه 13 صيادا، بعد هبوب عاصفة على الساحل الأطلسى لمدينة الداخلة، أقصى جنوب الصحراء الغربية.

وأوضح البيان الذى نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أنه تم إنقاذ بحار واحد، فيما لا يزال البحث متواصلا من قبل البحرية الملكية والدرك الملكى ومندوبية الصيد البحرى الذين عبأوا كافة الوسائل من أجل العثور على البحارة الـ13 الذين لا يزالون مفقودين.

وينتشر على طول 3500 كلم من سواحل المغرب والصحراء الغربية عدد من قرى الصيد التى يستخدم فيها الصيادون قوارب ومعدات لا تعتمد ابسط شروط السلامة.

وسبق فى نهاية مارس الماضى أن أنقذت البحرية الملكية المغربية بالتعاون مع وحدات انقاذ أسبانية خمسة أشخاص فيما اعتبر تسعة آخرون فى عداد المفقودين بعد جنوح قارب صيد كانوا يستقلونه قبالة بلدة ساحلية فى شمال المغرب.