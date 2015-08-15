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سعد الحريرى يثنى على يقظة عناصر الأمن العام اللبنانى فى اعتقال "الأسير"

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سعد الحريرى يثنى على يقظة عناصر الأمن العام اللبنانى فى اعتقال "الأسير" سعد الحريرى يثنى على يقظة عناصر الأمن العام اللبنانى فى اعتقال "الأسير"
أجرى رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق سعد الحريرى اتصالين بكل من وزير الداخلية نهاد المشنوق، والمدير العام للأمن العام اللبنانى اللواء عباس إبراهيم، واطلع على وقائع اعتقال أحمد الأسير، أثناء محاولته الفرار عبر المطار.

وقد أثنى الحريرى فى بيان على اليقظة، التى أظهرها عناصر الأمن العام فى مطار رفيق الحريرى، وتمكنهم من احباط محاولة الفرار، وإلقاء القبض على المطلوبين، مشدداً على أهمية الجهود التى تبذلها الأجهزة الأمنية والعسكرية الشرعية لحماية الاستقرار الوطنى وملاحقة الخارجين على العدالة والقانون، داعيًا للامتناع عن حماية المجرمين والعصابات المسلحة، كائنة من كانت وإلى أى جهة انتمت.

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