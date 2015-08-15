سعد الحريرى يشيد بيقظة الأمن اللبنانى وتمكنه من توقيف أحمد الأسير

أثنى رئيس وزراء لبنان الأسبق رئيس تيار المستقبل سعد الحريرى "على اليقظة التى أظهرها عناصر الأمن العام اللبنانى فى مطار بيروت، وتمكنهم من إحباط محاولة الفرار وإلقاء القبض على المطلوبين" (فى إشارة إلى توقيف الإرهابى الهارب أحمد الأسير اليوم).

وشدد الحريرى فى بيان وزعه مكتبه الإعلامى فى بيروت اليوم على "أهمية الجهود التى تبذلها الأجهزة الأمنية والعسكرية الشرعية اللبنانية لحماية الاستقرار الوطنى وملاحقة الخارجين على العدالة والقانون، وهو الأمر الذى يجب ان يكون محل رعاية القيادات اللبنانية كافة، والامتناع عن حماية المجرمين والعصابات المسلحة، كائنة من كانت والى أى جهة انتمت".

وأوضح البيان، أن الحريرى اتصل "بكل من وزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، وأطلع منهما على وقائع توقيف أحمد الأسير أثناء محاولته الفرار عبر المطار".

وكان الأمن العام اللبنانى قد أوقف الإرهابى اللبنانى الفار أحمد الأسير فى مطار بيروت اليوم خلال محاولته الهرب إلى نيجيريا عبر مطار القاهرة كمحطة ترانزيت.

يشار إلى أن الأسير كان يقود مجموعة سلفية مسلحة فى منطقة عبرا بصيدا بجنوب لبنان ، واعتدت هذه المجموعة على الجيش اللبنانى ثم دخلت فى مواجهات عنيفة مع الجيش اللبنانى منذ نحو عامين انتهت بفراره هو والمطرب المعتزل فضل شاكر.

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