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أستاذ بإعلام القاهرة: الإعلام الخارجي يحتاج لإعادة صياغة ويرحب بإنشاء «قناة دولية»

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أستاذ بإعلام القاهرة: الإعلام الخارجي يحتاج لإعادة صياغة ويرحب بإنشاء «قناة دولية» أستاذ بإعلام القاهرة: الإعلام الخارجي يحتاج لإعادة صياغة ويرحب بإنشاء «قناة دولية»

 

الدكتور محمد علم الدين

قال أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، الدكتور محمود علم الدين، إن البعثة الأمريكية للتنقيب عن الآثار، دأبت على نشر أخبارها في صحف أمريكية ووسائل إعلام غربية بدون علم السلطات في .

جاء ذلك، تعقيبًا على قصور أداء المصرية في تعاملها مع الإعلام الغربي، وأضاف خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، على فضائية الحياة، أن ملف الإعلام الخارجي يحتاج إلى إعادة صياغة، وأؤيد دعوة المتحدث باسم الخارجية، بإنشاء قناة دولية تتحدث بعدة لغات لمخاطبة العالم.

وأوضح “علم الدين”، أن الخارجية هي الفاعل الرئيسي في التعامل مع ملف الإعلام الخارجي وصد محاولات تشويه الأوضاع في مصر، مؤكدًا أنه على الدولة المصرية التواصل مع كافة الصحفيين والكتاب الأجانب سواء في الغرب أو الولايات المتحدة. وتابع قائلًا: لابد من تيار متدفق ومدقق من المعلومات يخرج من مصر لمخاطبة دول الغرب لقطع الطريق على المخربين.

وحول قدرة الوكالة الرسمية للانباء على توصيل رسالتها على المستوى الغربي، وقال إن وكالة «انباء الشرق الأوسط» اصبحت مكبلة بالبيروقراطية ولم تعد قادرة على ممارسة دورها، ولذا يجب إنشاء وكالة إعلامية دولية تشمل موقع الكتروني وفضائية ووكالة أنباء لمخاطبة الغرب والدبلوماسية الرقمية، مؤكدًا أن الإعلام الغربي حريص على صورته الموضوعية رغم قبوله الدعم المادي من بعض دول الخليج.

وقال محمود علم الدين إن التنظيم الدولي للإخوان يشن حملات دعائية ضخمة ضد مصر لتشويه صورتها أمام العالم.

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