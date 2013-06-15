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محمد حسان: يجب على مرسي والحكام العرب تقديم السلاح لشعب سوريا

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محمد حسان: يجب على مرسي والحكام العرب تقديم السلاح لشعب سوريا محمد حسان: يجب على مرسي والحكام العرب تقديم السلاح لشعب سوريا

كتب : محمد عاشور منذ 25 دقيقة

محمد حسان

بدأ الشيخ محمد حسان، الداعية الإسلامي كلمته خلال مؤتمر الأمة الإسلامية لنصرة سوريا، بتحية رئيسا وشعبا، التي جاءت لتنصر الشعب السوري المظلوم، مشيرا إلى أن من يرى مشاهد سفك الدماء ولم يهتز قلبه فعليه أن يدعو الله أن يرزقه قلبا جديدا.

وأضاف حسان، إن مصر مع الشعب السوري ولن تفوتهم، مشيرا إلى أن مصر تحتضن مؤتمر الأمة الإسلامية لنصرة سوريا وشعبها، وأن العلماء أفتوا أن الجهاد بالنفس والمال والسلاح واجب، كلا على على حسب استطاعته، مشيرا إلى إن جهات الدفع عن الأعراض واجب عيني على الشعب السوري، وواجب كفاية على المسلمين جميعهم.

وناشد حسان الرئيس محمد مرسي، بأن يتحرك مع ملوك الدول العربية قبل فوات الأوان، وأن يفعلوا توصيات التي تأتي من مؤاتمرات نصر سوريات، وتقديم السلاح لأهل سوريا.

وتابع مخاطبا الشعب المصري: "لكم ذكرتوني بالانصار الذين استقبلوا المهاجرين"، مشيرا إلى ان الشعب المصري استقبل أشقائهم في سوريا، داعيا بعدم فتح أبواب مصر لـ"الرابضة"، في إشارة للشيعة.

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